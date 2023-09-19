Orta ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çankırı'nın Orta ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son bulan törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ile gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.