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        Orta'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:38
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        Orta'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lise'de düzenlenen program, Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleştirildi.

        Okul müdürü Onur Sapancı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, 3 sınıf öğrencileri gösteri sundu.

        Okula bu yıl başlayan öğrencilere ortaokul öğrencileri tarafından "Hoş Geldiniz" çiçeği verilen programa Kaymakam Erkan Minus, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile kurumu amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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