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        Yabancı basın mensupları Çankırı'yı gezdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin yurt dışında tanıtımına yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında yabancı basın mensupları, Çankırı'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:57
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        Yabancı basın mensupları Çankırı'yı gezdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin yurt dışında tanıtımına yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında yabancı basın mensupları, Çankırı'ya geldi.

        Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen ve Çankırı Tuz Mağarası'nı gezen basın mensuplarına mağara hakkında bilgi verildi.

        Ardından Çivitcioğlu Medresesi'ni gezen konuklar, ebru sanatçısı Ali Akgül eşliğinde hünerlerini sergiledi.

        Çankırı Kalesi'nden şehri panoramik olarak izleyen konuklar, son olarak tarihi Çankırı evlerinin bulunduğu sokağı gezdi.

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