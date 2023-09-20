Çankırı'da polisten güvenlik uygulaması

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Kent genelinde 140 personelle 16 ayrı noktada yapılan "Narko alan" uygulamasında 1522 kişi ile 793 araç sorgulandı.

Yapılan aramada 3 bıçak, 0,5 litre sahte alkol, 1600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Üç kişiye Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, 2 kişiye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, 1 kişiye de uyuşturucu kullanmak suçu, 3 kişiye ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.

Uygulamada 8 sürücüye alkollü, 5 sürücüye ehliyetsiz, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye yüksek sesli müzik dinlemek, 1 sürücüye sis farı açmak, 2 sürücüye dur ihtarına uymamaktan toplam 131 bin 548 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.