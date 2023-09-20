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        Orta Kaymakamı Uzun onuruna veda programı

        Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun onuruna veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:46
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        Orta Kaymakamı Uzun onuruna veda programı
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        Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun onuruna veda programı düzenlendi.

        Orta Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yapan Uzun, görev süresi içinde ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, kendisinden yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

        Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ise yeri görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Uzun'a plaket sundu.

        Programa Orta Kaymakamlığına atanan Erkan Minuz, belde belediye başkanları, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kaymakamlık personeli katıldı.

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