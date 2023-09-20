AK Parti'li Akbaşoğlu ve MHP'li Yılık, Çankırı'da "Ahilik Haftası" kutlamalarına katıldı

Çankırı'da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ın katılımıyla "Ahilik Haftası" kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Akbaşoğlu, Ahilik teşkilatının öneminden bahsetti.

Ahilik sisteminin içinde barındırdığı liyakat, dayanışma gibi değerlerin bir cihan devletinin altyapısını oluşturduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Muazzam bir medeniyetin mensupları olarak şimdi yeni bir arifedeyiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, 85 milyon olarak bu yüzyıl bizim yüzyılımız olsun, her alanda. Herkesin itibarını, göğsünü gere gere ortaya koyduğu bir devletin bir vatandaşı olarak bütün insanlık tarafından örnek olarak gösterilecek güzelliklere küresel anlamda imza atalım. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Daha adil bir dünya mümkündür.' söylemi bugün bütün dünyada, Birleşmiş Milletler'de karşılık buluyor. Aslında bunu, Ahiliğin ruh ve manasının bugüne yansıması ve iz düşümü olarak görebiliriz. Markalaşarak, katma değeri fazlalaştırarak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam manasında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hedefini hep beraber gerçekleştirmeliyiz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık da Ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın bir yandan sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında gelişerek çeşitli meslek kollarında yetişmelerini sağlayan, diğer yandan onları ahlaki yönden yetiştiren önemli bir kavram olduğunu vurguladı.

İlkeleri cömertliğe, vatanseverliğe ve mertliğe dayanan Ahiliğin, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olduğunu işaret eden Yılık, "Ahilik Haftası, bu köklü geleneği kutlamak ve canlandırmak için bir fırsattır. Bu hafta, esnafımızın ve işçilerimizin çabalarını takdir etmek, onların emeklerine saygı göstermek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için bir vesiledir. Ahilik Haftası, meslek sahipleri arasındaki kardeşlik duygusunu yeniden canlandırmak ve bu değerleri genç nesillere aktarmak için bir fırsattır." diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz de Ahiliğin önemini işaret etti.

Konuşmaların ardından yaran gösterileri ile Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisi sunuldu.

Yılın ahisi seçilen Arif Bayrak'a şet kuşatılarak plaketi takdim edildi. Yılın kalfası Kaan Geliş, yılın çırağı seçilen Enes Gökmen’e de plaketlerinin verilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Ahilik konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Büşra Gani, Alperen Ayten, Nisa Çakmak ve Kasım Efe'ye ödülleri verildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, esnaflar, yaranlar ve halk katıldı.

Kentte kutlamalar kapsamında halka pilav ikramında bulunuldu.