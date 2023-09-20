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        Çankırı'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:29
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        Çankırı'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla ilçeye gelen gruplara yönelik operasyon düzenlendi.

        Ulusu Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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