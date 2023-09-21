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        Çankırı'da 146 bin 700 makaron ele geçirildi

        Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 146 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:23
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        Çankırı'da 146 bin 700 makaron ele geçirildi
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        Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 146 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        İl merkezinde tütün ve tütün ürünleri satışı gerçekleştiren iki iş yerine gelen kargo paketlerinde yapılan aramada 146 bin boş makaron ve 700 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili R.G. ve Ş.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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