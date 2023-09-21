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        Çankırı'da tarihi eser niteliğinde 524 obje ve 512 sikke ele geçirildi

        Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:31
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        Çankırı'da tarihi eser niteliğinde 524 obje ve 512 sikke ele geçirildi
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        Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 524 muhtelif tarihi eser, 512 sikke ile dedektör, 2 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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