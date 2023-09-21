Çankırı'da yaralı atmaca yavrusu tedavi edilecek
Çankırı'da bulunan yaralı atmaca yavrusu, koruma altına alındı.
Giriş: 21.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:12
Çankırı'da bulunan yaralı atmaca yavrusu, koruma altına alındı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, ihbar üzerine belediye önünde bulunan yaralı haldeki atmaca yavrusunu aldı.
Yaralı atmaca, tedavi edilmek üzere Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.