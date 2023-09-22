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        Çerkeş'te Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı yapıldı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:44
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        Çerkeş'te Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı yapıldı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.

        Toplantıya kurum müdürleri ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

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