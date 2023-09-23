Çankırı Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor
Çankırı Belediyesince yürütülen Büyük Cami önü meydan ve kapalı otopark çalışmasında sona yaklaşıldı.
Çankırı Belediyesince yürütülen Büyük Cami önü meydan ve kapalı otopark çalışmasında sona yaklaşıldı.
Çalışma kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan yollar asfaltlandı.
Kapalı otopark çevresindeki yollara yaklaşık 200 ton sıcak asfalt serildi. Proje kapsamında peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor.
Yaya ve araç trafiğine açılan yolların ardından bölgedeki esnafın mağduriyeti de giderilmiş oldu.
Çalışmalar, Mimar Sinan Mahallesi Sultan Süleyman Camisi (Büyük Cami) önündeki 1428 metrekarelik alanda yürütülüyor.