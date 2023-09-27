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        Çankırı'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

        Çankırı'da, avukatlara yönelik şiddet eylemlerine tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:53
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        Çankırı'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
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        Çankırı'da, avukatlara yönelik şiddet eylemlerine tepki gösterildi.

        Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz, Çankırı Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Denizli Barosu eski başkanlarından avukat Erdal Çam'ın 6 gün önce daha önce davasına baktığı bir kişi tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle katledildiğini söyledi.

        Geçen yıl da avukat Servet Bakırtaş'ın baktığı dosyanın karşı tarafı tarafından ofisinde katledildiğini aktaran Deniz, "Daha önce de İstanbul Barosuna kayıtlı genç meslektaşımız Ersin Arslan katledildi. Konya'da ise Asilcan Tuzcu bıçaklı saldırı sonucu bir gözünü kaybetti. Ondan önce İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşlarımız Savaş Baş ve Necati Çakmak, Ankara’da haciz işlemleri esnasında bıçaklı saldırıya uğradı." dedi.

        Üç gün önce de Nevşehir Barosu eski başkanlarından Mustafa Necmi Öncül'ün iki kişi tarafından darbedildiğini anlatan Deniz, şunları kaydetti:

        "Bu saydıklarımız, her gün ve yaşamın her alanında sistematik halde yaşanan avukata yönelik şiddetin, yaşam hakkına dönük ve can yakıcı çok sayıda örneğinden yalnızca birkaçıdır. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni, yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, özel olarak önlem alınması elzemdir. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. 180 bin avukat, barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, onurla ve asla vazgeçmeden ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Meslek şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızın haklarını sahipsiz bırakmayacağız."

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