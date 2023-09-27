Orta'da Milli Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde, İlçe Eğitim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Erkan Minuz başkanlığında İsmail Nazire Ünal Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Minuz, geçen hafta öğretmenlerle bir araya geldiklerini, hangi öğrenciler için hangi kurslar açılabileceğini, sosyal gelişimleri adına neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Halk eğitim merkezlerini de kadınlar için aktif olarak kullanacaklarını dile getiren Minuz, "Bununla ilgili projeler geliştireceğiz. Çocukların sosyal ve sportif faaliyetleri, gelişimleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde davranırsak sorunları daha kolay ve rahat çözeriz." dedi.

Toplantıya Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Uzun, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolgahan Sıramkaya ile okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleri katıldı.