Cumhuriyetin 100. yılı Çankırı'da 100 etkinlikle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı Çankırı'da 100 etkinlikle kutlanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Çankırı'da 100 etkinliğin gerçekleştirileceği belirtildi.

Valilik koordinesinde tüm kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle, Çankırı'nın Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlayacağı aktarılan açıklamada, "Aziz Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesini bir zafer destanıyla sonuçlandırmasıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. Bu amaçla Çankırı’da da toplumun her kesimine 100. yıl coşkusunun ulaştırılabilmesi için çok çeşitli etkinlikler planlanıyor. Ekim ayının gelmesiyle başlayacak etkinlikler arasında spordan sanata, sergilerden konserlere, havai fişek gösterilerinden fener alaylarına, sempozyum ve konferanslardan şiir dinletilerine, açık hava etkinliklerinden salon programlarına, tarih ve kültür gezilerinden çocuklara yönelik etkinliklere kadar toplumun her kesimine hitap eden geniş yelpazede çalışmalar yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın çalışmaları hassasiyetle takip ettiği vurgulanan açıklamada, 100. yılın ruhuna ve coşkusuna yakışır şekilde düzenlenecek etkinliklerle ilgili kapsamlı organizasyon yapıldığı kaydedildi.