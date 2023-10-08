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        Çankırı'da bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:27
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        Çankırı'da bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında, dün akşam, kına gecesinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Davetlilerin araya girmesiyle yatıştırılan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Ç.K. ve M.K. kardeşler, yanlarına bıçak alarak tekrar tartışmanın yaşandığı yere geldi.

        Kına sonrası çıkan tartışmanın büyümesi üzerine damat R.Ş. ve babası S.Ş. ile B.Ş, A.G, M.A. ve M.Ç. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.

        Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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