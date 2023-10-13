ÇAKÜ "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler" projesi ile ihtisaslaşıyor Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Projesi" ile Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dahil edilmesine ilişkin bilgi verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Projesi" ile Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dahil edilmesine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇAKÜ'nün ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme adına bölgesel kaynaklarla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Çankırı'da dünyanın en büyük tuz rezervlerinin bulunmasının Çankırı Karatekin Üniversitesine odak oluşturduğunu belirten Çiftçi, gerçekleştirdikleri grup çalışmaları, çalıştaylar, sektördeki kişilerin talepleri, sanayideki darboğazları da dikkate alacak şekilde bu alana yapacakları katkıları strateji belirleyerek deklare ettiklerini anlattı.

Çiftçi, bu kapsamda hazırladıkları projenin YÖK Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uzmanlarınca değerlendirilerek desteklenmeye değer görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle beşeri, sınai, iktisadi kalkınmayı sağlayacak projemizle ülkeye hizmet etmenin fırsatını bulmuş bulunuyoruz. Üniversitemizin kimya, kimya mühendisliği, gıda, biyoloji, çevre bilimleri, orman mühendisliği, temel bilimler, sağlık alanlarıyla ilgili akademik yetkinliklerini bölgesel kalkınmaya dönüştürme adına yaptığımız bu proje önem arz etmektedir. Çünkü üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bilginin üretilmesi, topluma dönük katkı sağlaması ve aynı zamanda yeni teknolojiler üretebilmesi hedefleri içinde gayret gösterir. Değişen dünya şartlarında bu değişime en iyi, en hızlı ayak uyduran birimler yüksek öğretim kurumları olmuştur. Dolayısıyla son 20 yıllık süreçte ülkenin her alanda kalkınmasına katkı sağlayan zihniyet değişimini ortaya koyan bütün büyüklerimize, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere teşekkürü borç biliyoruz."

Bundan sonraki süreçte de çok daha etkili, güçlü projeler oluşturmak için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Çiftçi, "Üniversitemizin uluslararasılaşmasındaki tecrübeleri neticesinde elde edilen bilginin, tecrübenin ve teknolojinin aynı zamanda medeniyet ve kültür coğrafyamızdaki diğer toplumlarla da paylaşılması bizler için önem arz etmektedir. Bu yönüyle eğitim diplomasisini aynı zamanda insanlığa hizmet sunacak yollar olarak görmekteyiz." ifadesini kullandı.

- "Yeni bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz"

Çiftçi, kentin tuz rezervleri bakımından dünyada ikinci sırada bulunmasının, bununla ilgili yeni sektörlere duyulan ihtiyaçların belirlenmesine, yeni ürünler ortaya çıkma gereksinimine ve strateji üretilmesine neden olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yapacağımız projelerle sağlık turizminde aroma terapi, haloterapi (tuz terapisi) gibi tamamlayıcı tedavilerle insanımıza alternatif hizmet sunmuş olacağız. Bu aynı zamanda sanat turizmine, yeni sanat ürünlerinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'mizin olması, birçok bilimsel araştırmanın yapılacağı potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede tuzla ilgili işletme sayısının daha etkili alanlarda ürün ve çıktı üreterek artmasını da istiyoruz.

Böylelikle bölgede tuz ve tuz ürünleriyle ilgili yeni bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte tuz ve tuz temelli stratejik ürünlerle ilgili enerji, ekoloji, üniversite sanayi işbirliği, sanat, inovatif ürünler, sağlık ve üretim alanlarına dönük projelerle Çankırı Karatekin Üniversitesinin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Sektörel tuz ve tuz temelli stratejik ürünler kapsamında dünyada kendini gösteren tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz."