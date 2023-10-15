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        Çankırı Valisi'nin makam aracı gelin arabası oldu

        Zuhal Gökhan Akman çifti, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın kendilerine tahsis ettiği makam aracını düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:28
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        Çankırı Valisi'nin makam aracı gelin arabası oldu
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        Zuhal Gökhan Akman çifti, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın kendilerine tahsis ettiği makam aracını düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.

        Vali Taşolar, daha önce çift ile karşılaşmasında kendilerine gelin arabası olarak makam aracını tahsis edeceğine yönelik söz verdi.

        Damat Gökhan Akman, düğün için süslenen makam aracıyla Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki kız evinden gelini aldıktan sonra kentte tur atarak düğün salonuna ulaştı.

        Taşolar ile eşi Didem Taşolar da düğüne katılarak çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

        Vali Taşolar'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Zuhal Akman, "Çok güzel bir duygu. İyi ki var, Allah yolunu açık etsin." dedi.

        Damat Gökhan Akman da Taşolar'ın kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Rabbim yolunu açık eylesin, ayağına taş değdirmesin. Bütün desteklerini bize sağladı, kendisine minnettarız." ifadelerini kullandı.

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