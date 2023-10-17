Çankırılı genç 3D yazıcıyla hasarlı eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiriyor Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mesut Kaşka, merak üzerine aldığı 3D yazıcıyla yaptığı ürünlerle ailesinin ve komşularının ihtiyaçlarını gideriyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mesut Kaşka, merak üzerine aldığı 3D yazıcıyla yaptığı ürünlerle ailesinin ve komşularının ihtiyaçlarını gideriyor.

Karamuklu Mahallesi'nde yaşayan Kaşka, internette görüp merak ettiği 3D yazıcıyı satın alarak evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Evinde kırılan ve ihtiyaç duyulan malzemeleri yazıcı ile üreten Kaşka, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kaşka, AA muhabirine, evlerinde kullanılmayan veya atılan malzemeleri yeniden kullanılabilir hale getirdiğini söyledi.

Merak ettiği, evinde bulunmayan aksesuarları da yazıcı sayesinde yaptığını anlatan Kaşka, "Evimizde kapağı olmayan sürahiyi annem atmak üzereydi, bana getirdi. Sürahinin projesini çizerek yazıcıda orijinaline benzeyen bir kapak yaptım ve sürahi yeniden kullanışlı hale geldi." ifadesini kullandı.

Yaptığı çalışmalar sayesinde komşularının da kırılan ürünlerini temin ettiği dile getiren Kaşka, "Komşumuzun elektrikli süpürgesinin tekerleği kırılmıştı. Tekerleğin projesini çizdim ve baskısını yaptım. Komşumuzun ihtiyacı giderdim, çok mutlu oldu." dedi.