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        Çankırı'nın tuzlu toprağında yetişen kavunun daha tatlı olduğu belirlendi

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yetiştirilen kavunların, bölgenin toprağının tuzlu yapısı nedeniyle diğer bölgelerde yetiştirilen kavunlara göre daha tatlı olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:18
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        Çankırı'nın tuzlu toprağında yetişen kavunun daha tatlı olduğu belirlendi
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yetiştirilen kavunların, bölgenin toprağının tuzlu yapısı nedeniyle diğer bölgelerde yetiştirilen kavunlara göre daha tatlı olduğu tespit edildi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, bölgede yetiştirilen kavuna yönelik araştırma yaptı.

        Hasadı ağustosta başlayıp eylül sonlarına kadar süren kavuna ilişkin araştırmada, Çankırı'nın tuzlu toprağı nedeniyle kavunların kendini korumak amacıyla şeker miktarını artırdığı, bunun da daha lezzetli olmasını sağladığı belirlendi.

        Ercoşkun, AA muhabirine, kavunun Türkiye'de sezona ilk Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden girdiğini, toprağının tuzlu olması sebebiyle Çankırı'daki kavunun ise biraz daha geç olgunlaştığını ve bir miktar düşük verim alındığını söyledi.

        Çankırı'nın kavununun kendini tuza karşı korumak için şeker miktarını artırdığını anlatan Ercoşkun, "Eskiler, 'Çorağın kavunu tatlı olur' demişler. Aslında çorağın kavununun tatlı olmasının sebebi, tuz stresine karşı kavunun kendini savunma mekanizmasıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki Çankırı kavunu diğer kavunlara göre daha tatlıdır, daha fazla çeşitli şekerleri içermektedir. Ancak sezonun sonunda pazara girdiği için diğer kavunlara göre daha düşük fiyatlarla satılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Farklı yerlerdeki toprağın farklı tuzluluk oranına sahip olduğunu dile getiren Ercoşkun, "Bu bakımdan tuz ne kadar yüksekse kavun üzerinde stres o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla kavun kendini korumak için sadece sükroz, fruktoz değil, birçok şekeri, karbonhidratı üretiyor. Bunlar da kavuna lezzet katıyor. Çankırı kavununun bir diğer özelliği, kestiğiniz zaman daha jelimsi kıvam görürsünüz. Bu da yine tuzun yarattığı strese dayalı olarak oluşmaktadır." dedi.

        Ercoşkun, Çankırı kavununun daha besleyici olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Çünkü tuz stresine karşı kendini korumak için öz suyun içine mineralleri de katar. Yani Çankırı kavununun mineral içeriği, diğer kavunlara göre biraz daha fazla. Bu nedenle Çankırı kavunu tercih edilebilecek bir üründür ancak maalesef değeri, diğer kavunlara göre çok daha düşüktür. Yapılan yatırım aynı, hatta Çankırı kavunu daha az verim verir, daha uzun sürede yetişir."

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