Çankırı'da kurum müdürleri 25 yıl sonraki mevkidaşlarına mektup yazdı

Çankırı'da kurum müdürleri, Cumhuriyet'in 125. yılında kendi mevkilerinde görev alacak kişilere mektup yazdı.

Valilik tarafından yürütülen "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çankırı'da 100 Etkinlik" projesi kapsamında "Gelecek Yüzyıla Mektup" programı düzenlendi.

Program kapsamında, kentteki kurum müdürleri ve bazı görevlerde bulunan personel, Cumhuriyet'in 125. yılında kendi mevkilerinde görev yapacak kişilere mektup yazdı.

Anıt Alanı mevkisindeki PTT Başmüdürlüğü'ne gelen Vali Mustafa Fırat Taşolar ve beraberindekiler, 25 yıl sonraya mektup yolladı.

Vali Taşolar, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugünkü birim amirlerinin 25 yıl sonraki mevkidaşlarına mektup yazdığını belirten Taşolar, "PTT Müdürlüğümüz de bize bu anlamda büyük destek verdi. Ümit ediyoruz ki 125. yılda o dönem bizimle aynı görevi yapacak mevkidaşlarımız bu mektupları okuyacak. Bunun çok kıymetli bir anı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Taşolar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.