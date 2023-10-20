Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 512 sikke, 229 çeşitli tarihi eser, 4 dedektör, 1 kılıç, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 7 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kurum müdürleri 25 yıl sonraki mevkidaşlarına mektup yazdı
        Çankırı'da kurum müdürleri 25 yıl sonraki mevkidaşlarına mektup yazdı
        Çankırı'nın tuzlu toprağında yetişen kavunun daha tatlı olduğu belirlendi
        Çankırı'nın tuzlu toprağında yetişen kavunun daha tatlı olduğu belirlendi
        Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme k...
        Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme k...
        Çankırı'da AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapıldı
        Çankırı'da AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapıldı
        Çankırı'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Çankırı'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Çerkeş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Çerkeş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı