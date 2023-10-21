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        Karayolları Genel Müdürü Gülşen'in kayınpederinin cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

        Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in vefat eden kayınpederi Mustafa Hikmet Köksal, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 23:05 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:07
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        Karayolları Genel Müdürü Gülşen'in kayınpederinin cenazesi Çankırı'da toprağa verildi
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        Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in vefat eden kayınpederi Mustafa Hikmet Köksal, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Hayatını kaybeden Köksal için Çerkeş ilçesi Sultan 4. Murad Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köksal’ın cenazesi toprağa verildi.

        Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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