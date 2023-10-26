Çankırı'da sağlıkçılar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Çankırı'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Çankırı Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen Çankırı Şubesi üyeleri, ellerinde "Soykırıma hayır" yazılı pankartla İsrail'e tepki gösterdi.

Şube Başkanı Tuna Dinç, burada yaptığı açıklamada, ilk kıble Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için, vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için bir araya geldiklerini söyledi.

Sağlık-Sen olarak yaşanan vahşete kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirten Dinç, "İki yüzlü Batı uygarlığı, Gazze'de başını kuma gömmüştür. İki yüzlü Batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütünden ses çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları savunucularından haber var mı? Dünya, Hiroşima'ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden, tepki vermesini bekliyor. Şu ana kadar Gazze'ye atılan bomba 12 bin ton olmuş. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere, hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara, riyakarlık yaparak İsrail'e arka çıkanlara" diye konuştu.

Gazze'de sivil binaların, hastanelerin, ibadethanelerin bombalandığını, çocukların, kadınların, sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün, katil İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. Katil İsrail’in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, insanlık adına utanç vericidir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kast etmek insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilemez."

Konuşmanın ardından "Kahrolsun İsrail" sloganları atan grup daha sonra dağıldı.