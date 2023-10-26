Çerkeş'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan dağıtıldı
Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan dağıtıldı.
Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan dağıtıldı.
Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından halk pazarında düzenlenen etkinlikte vatandaşa 1923 adet karaçam fidanı dağıtıldı.
Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Ergün Sertkara, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, Çerkeş Orman İşletme Müdürü Sabri Bağcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz katıldı.