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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:35
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 289 sentetik uyuşturucu hap, 19 paket kaçak sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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