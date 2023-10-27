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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkma zamanı. Partimizi inşallah el birliğiyle güvenli bir limana saygıyla, sevgiyle bu kurultaydan sonra da götüreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:56
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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çankırı'da konuştu:
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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkma zamanı. Partimizi inşallah el birliğiyle güvenli bir limana saygıyla, sevgiyle bu kurultaydan sonra da götüreceğiz." dedi.

        Sarıgül, partisinin Çankırı İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, kongre çalışmalarını en iyi şekilde yaptıklarını söyledi.

        Kongrelerin önem taşıdığını vurgulayan Sarıgül, "Hiçbir karışıklık olmadan Cumhuriyet Halk Parti'mizi en iyi şekilde güçlendirerek inşallah bu kongrelerden çıkaracağız. Kongrelerde partinin, örgütümüzün, örgütçülüğün önemini en iyi bilen arkadaşınızım. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında ama o yüzyılın 50 yılında olan bir evladınızım, bir kardeşinizim." dedi.

        Hiç kimsenin CHP örgütlerinin üzerinde olmadığına işaret eden Sarıgül, şöyle konuştu:

        "Kimse Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini asla ve asla kenarda bırakamaz, bırakmamalıdır. Kimse oturduğu yerden örgütü yönetemez. Kimse örgütlerimize asla ve asla talimat veremez. Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkma zamanı. Partimizi inşallah el birliğiyle güvenli bir limana saygıyla, sevgiyle bu kurultaydan sonra da götüreceğiz. Kongrede yarışırız, kongre biter ama el ele, kol kola birlikte çalışmaya devam ederiz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini saygıyla ve sevgiyle korumakla mükellefiz."

        Ziyarete CHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat, Merkez İlçe Başkanı Salim Aydınlı ile partililer katıldı.

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