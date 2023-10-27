Çerkeş'te anaokulu öğrencileri 100. yıl sergisi açtı
Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla anaokulu öğrencileri, "100. yıla özel 100 eser" sergisi açtı.
Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla anaokulu öğrencileri, "100. yıla özel 100 eser" sergisi açtı.
Çerkeş Anaokulu'nda açılan sergide, minik öğrenciler tarafından hazırlanan resimler yer aldı.
Serginin açılışına katılan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım ile beraberindekiler resimleri inceleyerek minik öğrencilerle sohbet etti.
Kaymakam Bulgurlu, Çerkeş Anaokulu Müdürü Derya Karaağaç ve öğretmenlerine teşekkür ederek başarılar diledi.