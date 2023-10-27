Çerkeş'te öğrenciler için Türk bayrağı hediye edildi
Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğrencilere bin Türk bayrağı hediye edildi.
Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğrencilere bin Türk bayrağı hediye edildi.
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde ve resmi bayramlarda kullanılmak üzere Çerkeş'teki öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.
Erdoğan, Türk bayraklarını İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz'a teslim ederek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı ve başarılar diledi.
Türk bayraklarını teslim alan Yılmaz, Erdoğan'a ve çalışma ekibine teşekkür etti.