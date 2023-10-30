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        Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına at ile katıldı

        Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine at üzerinde katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:16
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        Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına at ile katıldı
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        Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine at üzerinde katıldı.

        Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Yarım, ilçe merkezinde düzenlenen etkinliklere at üzerinde geldi.

        Katılımcıların ilgisini çeken Yarım, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Yarım, 100 yıl önce ulaşımda atların kullanıldığını söyledi.

        Gençlere eskiyi hatırlatmak istediğini belirten Yarım, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

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