Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına at ile katıldı
Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine at üzerinde katıldı.
Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine at üzerinde katıldı.
Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Yarım, ilçe merkezinde düzenlenen etkinliklere at üzerinde geldi.
Katılımcıların ilgisini çeken Yarım, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Yarım, 100 yıl önce ulaşımda atların kullanıldığını söyledi.
Gençlere eskiyi hatırlatmak istediğini belirten Yarım, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.