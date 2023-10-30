Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da yapımı süren Kızlaryolu Barajı'nda sona yaklaşıldı

        Çankırı'da yapımı devam eden Kızlaryolu Barajı'nda sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da yapımı süren Kızlaryolu Barajı'nda sona yaklaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da yapımı devam eden Kızlaryolu Barajı'nda sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

        Kızlaryolu Barajı için geri sayımın başladığı aktarılan açıklamada, projeden yüzde 88,25 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj gövdesi inşaatında 1104,10 metre kotuna gelinmiş olup, kret kotumuz 1104,50 metredir. Bir yandan gövde inşaatı devam ederken, enjeksiyon imalatları da devam etmektedir. 1018 metre kotunda bulunan alt galeri ve T1 ve T2 tünellerinde bulunan 119 enjeksiyon kuyusundan imalatı tamamlanmıştır. Verilen 36 ek kuyunun 34’ü tamamlanmış olup, toplamda 153 perde enjeksiyon kuyusu imalatı tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Barajın temelden yüksekliğinin 91,5 metre olarak projelendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kızlaryolu Barajı 114,82 hektometreküp depolama hacmine sahip olacak, 114,82 hektometreküp depolaması ile toplam 143 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Çankırı’da 58 bin 660 dekar, Çorum’da 60 bin 645 dekar ve Kastamonu’da ise 24 bin 555 dekar araziye can suyu verecek. Ayrıca, 15 GWh/yıl enerji (5 MW kurulu güç) ile enerji faydası bulunmaktadır. 22 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak projede, milli ekonomiye 360 milyon lira katkı sağlanacak projenin 2023 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedeflenmektedir."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye...
        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye...
        Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına...
        Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına...
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi
        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi
        Orta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Orta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor