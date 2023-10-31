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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:17
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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