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        Çankırı Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları

        Çankırı'da gerçekleştirilen uygulamalarda aranan kişiler yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:22
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        Çankırı Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları
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        Çankırı'da gerçekleştirilen uygulamalarda aranan kişiler yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, 23-29 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü personelince asayiş ve trafik denetimleri kapsamında 3 bin 663 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

        Narkotik suçları bağlamında ise 4 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 88,4 gram sentetik uyuşturucu, 2,58 gram esrar ve 168 sentetik ecza hapı ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şehir içi ve Bölge Trafik istasyonlarındaki görevlilerin araç denetimlerinde de 8 bin 768 araç kontrol edildi, 749 araç sürücüsüne 1 milyon 101 bin 332 lira para cezası uygulandı, 81 araç da trafikten men edildi.

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