Çankırı Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları

Çankırı'da gerçekleştirilen uygulamalarda aranan kişiler yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 23-29 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü personelince asayiş ve trafik denetimleri kapsamında 3 bin 663 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Narkotik suçları bağlamında ise 4 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 88,4 gram sentetik uyuşturucu, 2,58 gram esrar ve 168 sentetik ecza hapı ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şehir içi ve Bölge Trafik istasyonlarındaki görevlilerin araç denetimlerinde de 8 bin 768 araç kontrol edildi, 749 araç sürücüsüne 1 milyon 101 bin 332 lira para cezası uygulandı, 81 araç da trafikten men edildi.