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        Çerkeş yeraltı otoparkı ve müftülük binası için temel atma töreni düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde kent meydanı projesi kapsamında yeraltı otoparkı ve müftülük hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:22
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        Çerkeş yeraltı otoparkı ve müftülük binası için temel atma töreni düzenlendi
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        Çerkeş ilçesinde kent meydanı projesi kapsamında yeraltı otoparkı ve müftülük hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

        İlçe merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hasan Sopacı, burada yaptığı konuşmada, hayallerini tek tek gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Önemli projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sopacı, "Birçok profesör, şehir plancı ve mühendisten bilgi alarak şehir vizyon planı oluşturduk. Bu yaptığımız projeler de şehir vizyonumuzun projeleridir. Müftülük binasının bodrum katı konferans ve toplantı salonu, zemin katı alışveriş merkezi, üst katları da müftülük binası olarak kullanılacak. 72 araçlık otoparkta ise 10 elektrikli şarj istasyonu yer alacak." dedi.

        Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, Belediye Meclis üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da törene telefonla bağlanarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

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