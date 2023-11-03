Yaylakent Belediyesi araç satarak bedelini parke yapımında kullanacak

Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, belediyenin bir hizmet aracını satarak elde edecekleri gelirle parke yapımı gerçekletireceklerini belirtti.

Dede, yapılacak kilitli parke taşı döşeme işi için bütçelerinin yetersiz gelmesi nedeniyle belediye hizmetlerinde kullanılan bir aracı ihaleyle satacaklarını ifade etti.

Bu makamlarda hizmet için bulunduklarını vurgulayan Dede, "Hizmet yapmak için bahane değil, çözüm üretmeliyiz. Hizmet aracına değil, hizmete ihtiyaç olduğundan aracı satarak parasıyla kilitli parke taşı alıp halkımın hizmetine sunmak istiyorum. Bölgede hayvancılık yapan insan çok. Bunların çoğunluğu da yaylada yaşıyor. Bu nedenle rahat gidip gelebilmeleri için böyle yapmak zorundayız." açıklamasında bulundu.