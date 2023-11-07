ÇAKÜ'de, "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı" düzenlendi Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, rektörlük konferans salonundaki çalıştayın açılışında, üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanında ürettiği bilgiyi topluma, ekonomiye katkı sunacak şekilde kendilerini ayarlaması gerektiğini söyledi.

Bulunduğu kente katkı sağlayan, inovasyon esaslı, girişimci, esaslı bir üniversite olmayı amaçladıklarını belirten Çiftçi, "Bu proje, tüm Çankırı'nın projesidir. O yüzden başta üniversitemizin ilgili tüm birimleri olmak üzere Çankırı'da faaliyet gösteren tüm kamu ile sivil toplum kuruluşlarının da bu projede sorumluluğu oldu artık. Bu çalıştayımız aslında bir yol haritası belirleme çalıştayı." dedi.

Üniversitenin, ekonomik ve beşeri kalkınmayı sağlayacak adımlar atmaya başladığını dile getiren Çiftçi, "Proje tanıtımından sonra özellikle belirlediğimiz alımlarla ilgili grup çalışmalarımız olacak. Özellikle çok değerli paydaşlarımdan grup çalışmalarına potansiyele uyacak şekilde katkı yapmalarını bekliyorum. Çünkü bu, en az 5 yıllık sürecek bir çalışma. Bu başlangıcı ne kadar sağlam temeller üzerinde oturtursak, önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi manada katkı sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

- "Çankırı'nın en büyük potansiyeli tuzu"

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, projede akademik boyut kadar toplumsal katkı, iktisadi kalkınma, sektör temsilcileri ve kamu sanayi iş birliğinin de alanları ve katkı sağlayacağı hususlar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başta yeni açtığımız teknoloji geliştirme bölgesine sahip Çankırı Teknokentimiz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, Proje Destek Ofisimiz, yapılandırmaya çalıştığımız Yenilikçi ve Girişimci Proje Ofisimiz, aynı zamanda bölgesel kalkınma odaklı araştırma uygulama merkezlerimiz ve koordinatörlüklerimizi yeniden yapılandırılarak 5 yıllık zorlu, çıktısı güzel süreçlere ciddi manada katkı sağlayacaktır. Çankırı'nın en büyük potansiyeli tuzu. Çankırı tuzuyla ilgili çok ciddi manada yatırım yapan temsilcilerimiz burada. Özellikle tuzun işlenmesi, farklı ürünlere dönüştürülmesi, aynı zamanda yurt dışı ihracat potansiyelimizin olması ve giderek artması çok güzel çıktılar ama bunu hep birlikte daha farklı boyutlara taşıyacağız. Bizim ürettiğimiz bilgi, sizlerin üreteceği teknoloji, finansman kaynakları ve diğer temsilcilerimizin öneride bulunacağı fikirler, Çankırı'yı bir başka boyuta taşıyacaktır."

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, projenin tanıtımıyla ilgili sunum gerçekleştirdi, daha sonra sektör temsilcileri konuşma yaptı.