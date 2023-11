Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Çankırı'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Çankırı Belediyesi, Baro Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla turuncu balonlar ile etkinliğe katılan motosiklet sürücülerinin korteji ile başlayan etkinlik, Atatürk Anıtı'ndan kentteki alışveriş merkezine kadar yürüyüşle devam etti.

Yürüyüşün ardından "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" temasıyla kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunulan hizmetlerin sergilendiği farkındalık stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'da gece saatlerinde bir kadının eşi tarafından hayattan koparıldığını ve büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Ölene kadar 25 Kasım'ın önemini anlatmaya devam edeceğini dile getiren Karakoç, "Yorulmayacağız, üşenmeyeceğiz, yıpranmayacağız. Bu etkinlikleri bir kadına ses olana kadar devam ettireceğiz. Başta sayın Cumhurbaşkanım bütün kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaptı. Sayın Valim, ilimizin değerli vekilleri, kıymetli kurum amirlerimiz her alanda, her mecrada bizlerle çalıştı ve biz bu çalışmayı çok kıymetli kurumlarla yaptık. Yıl boyu kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında birlikte çalışmalar yaptık. Bunun da finalini sizlere sergilemek istedik. Tüm kurumlarımızla minnettarız. Hiçbir kadının şiddet görmediği, güzel yaşayacağı günler diliyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında alışveriş merkezinde KADES tanıtımı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında başvuru mekanizmaları, konu ile ilgili broşür dağıtımı ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Baro Başkanı Mustafa Deniz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve halk katıldı.