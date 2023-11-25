Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

        Çankırı'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Çankırı Belediyesi, Baro Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

        Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla turuncu balonlar ile etkinliğe katılan motosiklet sürücülerinin korteji ile başlayan etkinlik, Atatürk Anıtı'ndan kentteki alışveriş merkezine kadar yürüyüşle devam etti.

        Yürüyüşün ardından "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" temasıyla kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunulan hizmetlerin sergilendiği farkındalık stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'da gece saatlerinde bir kadının eşi tarafından hayattan koparıldığını ve büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

        Ölene kadar 25 Kasım'ın önemini anlatmaya devam edeceğini dile getiren Karakoç, "Yorulmayacağız, üşenmeyeceğiz, yıpranmayacağız. Bu etkinlikleri bir kadına ses olana kadar devam ettireceğiz. Başta sayın Cumhurbaşkanım bütün kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaptı. Sayın Valim, ilimizin değerli vekilleri, kıymetli kurum amirlerimiz her alanda, her mecrada bizlerle çalıştı ve biz bu çalışmayı çok kıymetli kurumlarla yaptık. Yıl boyu kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında birlikte çalışmalar yaptık. Bunun da finalini sizlere sergilemek istedik. Tüm kurumlarımızla minnettarız. Hiçbir kadının şiddet görmediği, güzel yaşayacağı günler diliyorum." dedi.

        Etkinlik kapsamında alışveriş merkezinde KADES tanıtımı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında başvuru mekanizmaları, konu ile ilgili broşür dağıtımı ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Baro Başkanı Mustafa Deniz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve halk katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi
        Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi
        Çankırı'da emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyo...
        Çankırı'da emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyo...
        ÇANKIRI'DA TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
        ÇANKIRI'DA TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
        Çankırı'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü
        Çankırı'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü
        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
        Kış uykusuna yatmayan ayılar, kovanlara dadandı
        Kış uykusuna yatmayan ayılar, kovanlara dadandı