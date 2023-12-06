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        KARGAZ Genel Müdürü Kahraman'dan Yaylakent beldesine ziyaret

        KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman, Yaylakent beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:04
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        KARGAZ Genel Müdürü Kahraman'dan Yaylakent beldesine ziyaret
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        KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman, Yaylakent beldesini ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kahraman, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede'yi ziyaret ederek, doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Beldede yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan doğal gaz çalışmalarını inceleyen Kahraman, kalan kısmın en kısa sürede bitirileceğini belirtti.

        Dede de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kahraman'a filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti.

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