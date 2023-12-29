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        Çankırı'da nitelikli eleman ihtiyacı için hazırlanan proje hayata geçirildi

        Çankırı'da, "Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi" ile nitelikli işçi sorunun çözülmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:11
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        Çankırı'da nitelikli eleman ihtiyacı için hazırlanan proje hayata geçirildi
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        Çankırı'da, "Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi" ile nitelikli işçi sorunun çözülmesi hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanacak ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 4 milyon lira destek sağlanacak proje ile Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulacak modern atölyelerde, öğrencilerin sektörle uyumlu şekilde teknolojik makine ve donanımlarla eğitim almaları sağlanarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

        Valilikte düzenlenen imza töreninde proje, KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Genel Sekreter Serkan Genç ve Çankırı Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk tarafından imzalandı.

        Sözleşme törenine, proje ortakları Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Serdar Soydaş da katıldı.

        Vali Taşolar, projenin Çankırı için hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çelikten de sanayici olarak yetişmiş eleman bulmakta sorun yaşadıklarını, proje sayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde Çankırı sanayisinin nitelikli eleman sorununa çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Genç ise projenin önceliklerinden birinin istihdam edilebilirliği yükseltmek olduğunu, Çankırı'da nitelikli istihdamın artırılmasını da hedeflediklerini dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de eğitilecek gençlerin nitelik kazanmasıyla sanayide istihdam edileceklerini anlatarak, "14-23 yaş arasında orta öğretime devam eden 180 gencin eğitileceği proje kapsamında iki teknolojik atölye kurulacak. Lisenin makine ve tasarım teknolojisi bölümünde eğitim alan öğrenciler, teorik ve pratiği birlikte yapma imkanı elde etmiş olacak. Öğrencilerin tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla sektörde aynı tezgahlara sahip işletmelerde iş başı eğitimleri düzenlenecek. Proje sonunda alanında vasıflı hale gelen mezun 15 genç, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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