Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Çankırı-Ankara kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ankara yolu Tüney köyü mevkisinde etkisini artıran sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan yüksek kesimlerden bakıldığında bölgeyi kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.