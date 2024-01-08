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        Çankırı'da Hititlerden kalan tuz mağarası geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi çekti

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, 2023 yılında kente en çok ziyaretçi çeken mekan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:52
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        Çankırı'da Hititlerden kalan tuz mağarası geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi çekti
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, 2023 yılında kente en çok ziyaretçi çeken mekan oldu.

        Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede, 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseriyle merak uyandırıyor.

        Çankırı Belediyesi tarafından yapılan tuz festivalleriyle 2023 yılında 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan mağaranın, yürütülen çalışmalarla sağlık turizminin yanı sıra kültür sanat ve spor faaliyetleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, tuz mağarasının 2 yıldır yapılan festivallerle hareketlilik kazandığını söyledi.

        Mağara içinde uzun süredir çalışmalar yaptıklarını anlatan Esen, "Allah nasip ederse bu yıl içeride daha büyük yaşam alanları, kafeteryaların olduğu, hatta ve hatta konaklama yapabilecek bir alan oluşturacağız. Komple mağaranın altyapısını yeniledik. Kanalizasyon, elektrik tesisatı ilerleyen süreçte aydınlatmalarda da ilaveler yapacağız. Görsel anlamda rölyef ve sanatsal yapılara da biraz daha ağırlık vereceğiz. Biz istiyoruz ki içeride ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturalım. Onunla ilgili projelerimiz de var." diye konuştu.

        Tuz mağarasının tanınırlığını artırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Esen, şöyle devam etti:

        "Geçen yıl ziyaretçi sayımızda festival akabinde çok büyük bir artış olmuştu. Festivalden sonra da müthiş bir artışla ziyaretçi sayımızı artırdık hatta yerel halkımızdan da gitmeyenler vardı. Festivalin de etkisiyle insanlarımızın büyük bir kesimi tuz mağarasını ziyaret ettiler. Ben göreve geldiğimde hedefimiz 1 milyondu ama bunu çok kısa sürede aşmış olduk. 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçimizi misafir ettik. Tabii orada yaptığımız etkinliklerin çok büyük faydası oldu. Önümüzdeki haftalarda da inşallah altyapısını oluşturduk. Onun da sürprizini vereyim. Artık içeride de internet çekebilecek anlık görseller atabilecek gelen misafirlerimiz."

        - "Alternatif turizm anlamında en büyük lokomotifimiz"

        Çankırı'da tuz mağarasının 5 bin yıllık bir işletme olduğunu ve hala tuz üretiminin devam ettiğini anlatan Esen, "Çankırı'nın tanıtımı için çok büyük önem arz ediyor. Alternatif turizm anlamında bizim en büyük lokomotifimiz açıkçası." dedi.

        Tuz mağarasının sağlık turizmi için de çok önemli bir yer olduğuna işaret eden Esen, "Özellikle nefes darlığı ve astım anlamında. Doğal bir ortam, bugün keşfedilmiş bir yer değil. Yıllar önce burada bir çalışma yapılmış, akabinde yan tarafta hala özel bir sektör tuz madeni çıkartmakta. Bizim kullandığımız turizme açılan alan yaklaşık 18 dönüm. Şu anda imalat yapılan yerin belki de onda biri ölçeğinde. Çok büyük bir alan. Yani buranın içerisinde her türlü etkinlikler, sosyal donatılar, alışveriş alanları kafeteryalar olacak. Bizim projemizde bunlar var ama zaman istiyor tabii." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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