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        Çankırı'da kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:53
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        Çankırı'da kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki evlere sıçramasına engel olmak için büyük uğraş verdi.

        Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı evdeki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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