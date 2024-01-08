Çankırı'da kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki evlere sıçramasına engel olmak için büyük uğraş verdi.
Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı evdeki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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