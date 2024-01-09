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        Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

        Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:26
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        Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
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        Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak’ta iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tüfekle birbirlerine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı kavgayla ilgili H.A, D.A, Ç.A, M.U, E.U, M.U. ve A.U. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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