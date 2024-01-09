Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak’ta iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tüfekle birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı kavgayla ilgili H.A, D.A, Ç.A, M.U, E.U, M.U. ve A.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.