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        Çankırı'da "İkram Çeşmesi"nden sıcak çorba dağıtılıyor

        Çankırı Belediyesi, kentin farklı noktalarına kurduğu "İkram Çeşmesi" ile her gün yaklaşık 5 bin kişiye ücretsiz çorba ikram ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:19
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        Çankırı'da "İkram Çeşmesi"nden sıcak çorba dağıtılıyor
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        Çankırı Belediyesi, kentin farklı noktalarına kurduğu "İkram Çeşmesi" ile her gün yaklaşık 5 bin kişiye ücretsiz çorba ikram ediyor.

        Biri Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde sabit, diğeri seyyar olarak kentin farklı noktalarında hizmet veren "İkram Çeşmesi" ile gün boyu sıcak çorba içme imkanı sunuluyor.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın gönlüne dokunan hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Biri seyyar iki "İkram Çeşmesi" ile kentin çeşitli noktalarında hizmet verdiklerini belirten Esen, "Özel günlerde, pazar alanlarında, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sınav zamanlarında, terminalde çorba dağıtıyoruz. Yazın nasip olursa da soğuk içecekleri koyacağız. Bu bir ihtiyaçtı, daha önce düşünmüştük ama nasip bugüneymiş. Afiyet olsun. Çorbamız da gayet güzel halkımız da memnun." diye konuştu.

        Esen, İkram Çeşmelerinden günde yaklaşık 5 bin kişiye çorba dağıtıldığını kaydetti.

        Mehmet Daşatan, ilk defa çeşmeden çorba aktığını gördüğünü söyledi.

        Havaların soğuk olması nedeniyle çorbayı keyifle içtiklerini belirten Daşatan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Satılmış Kara da çok memnun olduklarını, çorbayı da çok lezzetli bulduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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