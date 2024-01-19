Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdulaziz Arslan (40) yönetimindeki 26 DR 898 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Yukarı Pelitözü mevkisinde aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki 37 AAN 246 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Bir süre sürüklenen otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cesedi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.