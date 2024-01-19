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        Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:22
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        Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Abdulaziz Arslan (40) yönetimindeki 26 DR 898 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Yukarı Pelitözü mevkisinde aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki 37 AAN 246 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Bir süre sürüklenen otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Arslan'ın cesedi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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