Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye para cezası

        Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza uygulandı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) görevli personel, plakasız bir motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Trafik polisi ekiplerince yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve plakanın havlu ile kapatıldığı belirlendi.

        Sürücüye 17 bin 820 lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Çankırı'da 'yüksek kar vaadi' 100 milyon TL'lik dolandırıcılığa 5 gözaltı
        Çankırı'da 'yüksek kar vaadi' 100 milyon TL'lik dolandırıcılığa 5 gözaltı
        Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Orta'da karne töreni düzenlendi
        Orta'da karne töreni düzenlendi
        İzmir'deki iş yeri yangınında ölen işçilerden Kadir Zor'un cenazesi Çankırı...
        İzmir'deki iş yeri yangınında ölen işçilerden Kadir Zor'un cenazesi Çankırı...
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Atkaracalar'da öğrencilere karneleri verildi
        Atkaracalar'da öğrencilere karneleri verildi