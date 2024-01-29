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        Çankırı'da asayiş uygulamalarında 12 zanlı yakalandı

        Çankırı Emniyet Müdürlüğünce icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, kaçakçılık ve narkotik operasyonunda 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:26
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        Çankırı'da asayiş uygulamalarında 12 zanlı yakalandı
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        Çankırı Emniyet Müdürlüğünce icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, kaçakçılık ve narkotik operasyonunda 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22-28 Ocak tarihinde icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsın yakalandığı, kaçakçılık ve narkotik operasyonunda ise 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Operasyonlarda, 2 kilo 102 gram sentetik kannabinoid, 20,66 gram esrar, 4 tüfek, 2 tabanca, 10 fişek, 1 bıçak, 13 kaçak saat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 746 araç sürücüsüne 1 milyon 587 bin 749 lira tutarında cezai işlem uygulandığı, 46 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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