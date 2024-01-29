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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs hakkında işlem başlatıldı

        Çankırı Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:39
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs hakkında işlem başlatıldı
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        Çankırı Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22-28 Ocak'ta icra edilen faaliyet ve operasyonlarda, kasten yaralama suçundan 10, genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan 3, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 ve diğer suçlardan 14 olmak üzere olaylara karışan toplam 30 şahıs hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerce devriye ve yol kontrollerinde de tehdit ve hakaret suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 2, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kabul etmek suçundan 2 ve diğer suçlardan 22 olmak üzere 29 şahsın yakalanarak haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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