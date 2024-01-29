Çankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Çankırı kent merkezinde kar yağışı akşam etkisini tekrar artırdı.

Kar yağışıyla Atatürk Anıtı, Kucaklama Taşı, Yaren Heykeli ve Çankırı Kalesi'nde oluşan güzel görüntüler üzerine vatandaşlar sokağa çıktı.

Vatandaşlar telefon ve makineleri ile fotoğraf çekinerek oluşan güzel anı ölümsüzleştirdi.

Belediye ekiplerinin kentte tuzlama ve küreme çalışmaları devam ediyor.

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