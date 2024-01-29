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        Çankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Çankırı kent merkezinde kar yağışı akşam etkisini tekrar artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:56
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        Çankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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        Çankırı kent merkezinde kar yağışı akşam etkisini tekrar artırdı.

        Kar yağışıyla Atatürk Anıtı, Kucaklama Taşı, Yaren Heykeli ve Çankırı Kalesi'nde oluşan güzel görüntüler üzerine vatandaşlar sokağa çıktı.

        Vatandaşlar telefon ve makineleri ile fotoğraf çekinerek oluşan güzel anı ölümsüzleştirdi.

        Belediye ekiplerinin kentte tuzlama ve küreme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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