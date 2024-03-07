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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 senesinde gıda ihracatı 31 milyar dolardı, biz bunu 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkaracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:42
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 senesinde gıda ihracatı 31 milyar dolardı, biz bunu 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkaracağız." dedi.

        Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Kızılırmak ilçesini ziyaret etti.

        Burada Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Yumaklı, daha sonra Kızılırmak AK Parti Seçim Ofisi'nde partililerle bir araya geldi.

        Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, mayıs ayındaki seçimlerden sonra Türkiye'nin çok önemli bir virajı aştığını söyledi.

        Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Yüzyılı inşası için icazet verdiğini belirten Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o akşamki balkon konuşmasını hatırlayanlar bilir. Orada belki ikinci ya da üçüncü dakikadan sonra 31 Mart'ı söylemişti. Neden söyledi bunu? Çünkü Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güçlü olmakla alakalı bir tahayyülümüz var. Ne demek istiyorum? İlçelerde güçlü olacağız, illerde güçlü olacağız, hükümet olarak güçlü olacağız, hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı hem ülke genelinde hem de onların özelinde şehirlerde inşallah inşa edeceğiz, inşa etmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki konularda yoğun çalışmalar yaptıklarını, devrim niteliğinde kanun değişiklikleri ve uygulamalarda değişiklikler yaptıklarını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Mesela Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmakla alakalı problemler vardı, bir bölümü itibarıyla çözdük. Ya da kullanılmayan arazilerle alakalı birtakım şeyler vardı onları da yine hayata geçirdik. Peyderpey ve en önemlisi de üretim planlamasını Allah nasip ederse eylülden itibaren uygulamaya başlayacağız. Buradaki amacımız Türkiye'de hangi ürün nerede daha iyi üretilebilir ve bütün toplamda hem üretici için hem de tüketici için faydalı ortam oluşmuş olur. Aynı zamanda hem kendi halkımızın, vatandaşımızın gıda ihtiyacını karşılarken öbür taraftan da ihracatımızı artıralım, ülkemize bu çiftçimiz sadece kendi ihtiyacımız için değil ihracat yoluyla ülkemize döviz kazandırma yolunda da şu ana kadarki performansı üst seviyeye taşısın. 2023 senesinde gıda ihracatı 31 milyar dolardı biz bunu 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkaracağız."

        Yapılan çalışmaları belediyelerle birlikte ister ilçede ister ilde el ele, kol kola yapabileceklerinin altını çizen Yumaklı, "Sizler de biliyorsunuz ki yapıyormuş gibi yapan, verdiği sözlerin hiçbir gerçekliği olmayan bir anlayışla, söz verdiğini yapan bunun için uğraşan, didinen, gayret sarf eden iki anlayışın aslında karşılaştırması bu. Burada bizim vatandaşımız hiçbir zaman için kendini tavlamaya dönük konulara prim vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Çünkü hakikaten vatandaşı hafife alan, önü başı nasıl bir hesaplamaya dahil olduğu belli olmayan konular gündeme getirilmesi iyi niyetli değildir, bizim milletimiz de bunları bu şekliyle görmüş oldu." ifadesini kullandı.

        Geçen sene rekoltenin iyi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Geçtiğimiz sene Toprak Mahsulleri Ofisi bütün Türkiye'de yaklaşık 13 milyon tona yakın ürün aldı." bilgisini paylaştı.

        Kızılırmak ilçesine özel IMI grubu çeltik projesiyle ilgili destekleme yapıldığını aktaran Yumaklı, ekim döneminden önce çeltik tohumu dağıtımı yapacaklarını, kıraç alanlarda kullanılmak üzere yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumu dağıtımı yapacaklarını belirtti.

        Yumaklı, Kızılırmak sahil sulama sahası içerisinde kanal yenileme projesiyle ilgili de projenin bitirilerek yatırım planına alındığını sözlerine ekledi.

        Bakan Yumaklı, yerel seçimlerde AK Parti Kızılırmak Belediye Başkan adayı Mehmet Bulut'un üst sıralarda yer alması için partililerden çok çalışmalarını istedi.

        Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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